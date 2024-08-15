Режиссер кинокомикса с Лапенко высказался на тему супергеройки в России

Режиссер фильма по российским комиксам «Настоящий герой» Алексей Талызин раскрыл НСН подробности работы над проектом, вспомнил Тони Старка и выразил надежду на финансовую помощь Фонда кино и инвесторов.

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Сценарий фильма по российским комиксам «Настоящий герой» будет готов уже осенью, после чего его представят Фонду кино, рассказал в интервью НСН режиссер и продюсер проекта Алексей Талызин.

За съемки фильма взялась независимая киностудия «MOVIE MAGIC STUDIOS». Главные роли исполнят Антон Лапенко и Сергей Селин, известный по роли Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей». В описании киноленты говорится, что главным героем фильма будет добродушный учитель средних классов Михаил, который недолюбливает комиксы. Его сын Ваня — настоящий гик и фанат всего, что связано с комиксами. Чтобы завоевать уважение сына, Михаил решает стать супергероем из любимого комикса Вани и неожиданно обретает суперспособности. Создатели фильма отметили, что съемки будут вестись «при поддержке энтузиастов и народного финансирования».

«Настоящий герой» будет настоящим фильмом о супергерое или же пародией на супергеройский жанр кино?

Этот фильм будет в жанре супергероики, это будет кинокомикс. У нас есть свое издательство, мы выпускаем комиксы. Как раз сюжет комикса ляжет в основу фильма, в котором будут настоящие супергерои с суперспособностями, в то же время будет много иронии в отношении самого жанра, а также в отношении известных франшиз.

Почему выбрали такой интересный путь: и супергерои, и ирония над ними?

Фильмов о супергероях много, есть два самых известных западных бренда супергеройского кино (DC и Marvel. - прим. НСН). Отрицать их существование глупо, нам же хотелось просто посмотреть, как в нашей суровой отечественной действительности могли рождаться такие супергерои. У нас по сюжету главным героем является школьный учитель, который не сильно любит комиксы, а сын его – фанат комиксов. У них мало того, что конфликт поколений, так у них еще и разные интересы. Школьный учитель считает комиксы низким жанром и не приемлет их в принципе, подросток же как раз пропитан этой западной культурой. И вот им нужно найти общий язык, постараться как-то друг друга понять, а мы вместе с ними пытаемся эту тему исследовать.

Вы верите в успех превращения на экране обычного учителя в супергероя?

Нам кажется, что эта история будет интересна. Мы отличаемся тем, что не отрицаем другие супергеройские вселенные, фильмы по комиксам и так далее. Мы же хотим показать картину через сравнение. Например, каким бы у нас мог быть герой комиксов Marvel Тони Старк. На Западе он - миллиардер, плейбой, филантроп, а у нас – пенсионер, изгой, мизантроп с тяжелым характером, но добрым сердцем, суровый инженер советской закалки, но с нашим, отечественным колоритом.

Как относитесь к возможным сравнениям с «Майором Громом»?

У нас в России не так много фильмов по комиксам снимается. В принципе, ребята из Bubble Comics снимают, да, и мы вот готовимся к съемкам. Больше сравнивать нас, собственно, не с чем. Все же, как я понимаю, у Bubble альтернативная вселенная, а у нас все действие происходит здесь и сейчас, во всем до боли знакомой повседневной действительности: Санкт-Петербург, спальный район Купчино с панельными многоэтажками, которые узнает любой россиянин...

Проект будет финансироваться исключительно с помощью краудфандинга? Не планировали ли подать заявку в Фонд кино?

Можно сказать, что наш проект действительно народный. Мы будем снимать при поддержке в том числе и краудфандинга. Пока мы работаем как независимая студия, частично за свои средства, частично за привлеченные с краудфандинговых платформ. Если снимать исключительно на средства с краудфандинга, то все наши молодые артисты просто состарятся. Несколько фрагментов мы сняли за свои средства. Далее мы будем искать партнеров, инвесторов, с которыми мы вместе отправимся в этот долгий путь. Мы планируем подаваться в Фонд кино, но мы хотим максимально хорошо подготовиться. Не один год мы уже пишем сценарий, уделяем ему большое внимание, развиваем вселенную в принципе. Мы также выпускаем видеоигру, участвуем в различных фестивалях, общаемся с аудиторией. Сценарий - как ремонт: его невозможно закончить, можно только остановить.

Когда же все будет готово, чтобы прийти к Фонду кино и попросить профинансировать проект?

У нас уже есть и синопсис, и графы сценария, мы просто хотим максимально все доработать, все сцены и диалоги. Мы планируем за осень все дописать и в начале следующего года уже подаваться в Фонд кино. Пока мы сняли семь минут фильма, сняли трехминутную сцену с Антоном Лапенко. Такие проекты, как у нас, обычно сложны в постановке, мы планируем делать такие вещи, которых раньше вообще не было. Например, будут масштабные макеты, огромные роботы... Как только получим финансирование, чтобы запуститься, от этого времени год-полтора надо отсчитывать. Кино – дело не быстрое.