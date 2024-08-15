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Ридли Скотт придумал «Чужого» после просмотра «Звёздных войн»

На этой неделе корреспондент издания Letterboxd пообщался с легендарным режиссёром Ридли Скоттом. В ходе разговора журналист попросил постановщика назвать четыре самых любимых фильма.

Ридли Скотт назвал свои любимые фильмы
© Чемпионат.com

В подборку даже попала одна из собственных картин Скотта«Бегущий по лезвию» (1982 года) с Харрисоном Фордом. Когда речь зашла о «Звёздных войнах», постановщик поделился, что придумал снять «Чужого» только после просмотра четвёртого эпизода.

Четыре любимых фильма Ридли Скотта

Фильмы и сериалы
Бегущий по лезвию
Чужой
Скотт Ридли
Жан-жак Анно
Харрисон Форд
Стэнли Кубрик
Джордж Лукас