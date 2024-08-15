В Москве стартовал кинофестиваль "Будем жить"

Открытие ХIII Московского международного кинофестиваля "Будем жить", приуроченного к Году семьи, прошло в кинотеатре "Художественный", передает корреспондент ТАСС.

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"Сегодняшний, 13-й, фестиваль - интересный, особенный. <…> Желающих принять участие в этом фестивале значительно больше, чем сможем вам показать", - сказал на открытии президент смотра, народный артист России Евгений Герасимов.

Общаясь с журналистами, он сообщил, что принято решение расширить рамки фестиваля и показывать еще и многосерийные телевизионные картины.

"Сегодняшнее телевизионное кино - позитивное, направленное на семейные ценности - пользуется большим успехом у зрителей. Мы будем поддерживать это направление", - сказал Герасимов.

На церемонии вручили специальный приз за развитие и продвижение образа Москвы в кино. Его получили создатели картины "Манюня: приключения в Москве", на сцену вышел продюсер фильма Гевонд Андреасян и актриса, исполнившая роль Манюни, Екатерина Темнова.

По информации пресс-службы смотра, для участия в фестивале было прислано более 400 работ из 15 стран. В конкурсную программу вошли полнометражные и короткометражные игровые фильмы, а также документальные ленты.

Фестиваль открылся картиной Антона Борматова "Пираты галактики Барракуда". В фильме снялись Борис Дейков, Полина Гухман, Алексей Онежен, Юрий Колокольников, Лукерья Ильяшенко, Роман Курцын и другие артисты. Согласно сюжету, на Землю попадает космический пират из галактики Барракуда, владеющий суперспособностями, который принимает облик школьника Мити, чтобы скрыться от кары космического закона.

Завершит фестиваль 25 августа специальный показ документального фильма Романа Костомарова "Рожденный дважды", фигурист представит картину лично. Показы смотра пройдут на Поклонной горе, в Доме кино, библиотеке киноискусства имени Сергея Эйзенштейна и других площадках. Фестиваль также предусматривает внеконкурсный показ фильмов и образовательную программу. В рамках образовательной программы пройдет московская премьера фильма Анны Макеевой "Два брата". Сценарий фильма написан по мотивам одноименной притчи российского писателя Владимира Мегре.

О киносмотре

Международный фестиваль "Будем жить" - ежегодное событие культурной жизни Москвы. В программу входят фильмы современных российских и зарубежных авторов, направленные на формирование зрительской культуры и популяризацию нравственно-духовных ценностей.