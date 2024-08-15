Фильм «‎Филателия» Натальи Назаровой получил гран-при фестиваля «Окно в Европу»

Гран-при 32-го фестиваля российского кино "Окно в Европу" удостоен фильм "Филателия" режиссера Натальи Назаровой, итоги прошедшего в Выборге смотра опубликованы в его Telegram-канале. Церемония награждения победителей по традиции прошла в музее-заповеднике "Выборгский замок".

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Мелодрама Назаровой рассказывает о жительнице северного морского города Яне, которая работает на почте, собирает марки и ждет отца с моря, хотя не надеется, что он вернется. Артисты, сыгравшие в этой картине, - Максим Стоянов и Алина Ходжеванова - удостоены особого упоминания жюри за пронзительный актерский дуэт.

Также в конкурсе игрового кино специальные призы жюри получили фильмы "Наступит лето" Кирилла Султанова - за актерский ансамбль завтрашнего дня; "Ровесник" Федора Кудрявцева - за лучший дебют; "Ласточка" режиссера Малики Мухамеджан и оператора Артема Исаева - за уникальный киноязык и поэтическую визуализацию. Кроме того, "Филателия" и "Ласточка" стали обладателями дипломов победителей рейтинга кинокритиков "5 звезд".

В конкурсе неигрового кино специальной наградой жюри отметило картину "Скворечник" Екатерины Зиновьевой - за лучший дебют.

В анимационном конкурсе лучшим был признан фильм "Ручей, бегущий в горы" Александра Храмцова. Специальный приз жюри в этой категории получила работа Игоря Волошина "Спать хочется" - с формулировкой "за убедительный образ всеобщего оцепенения".

Итоги голосования зрителей и другие призы

В программе "Выборгский счет", в которой представлены фильмы-победители конкурсов других кинофестивалей, а обладателей наград определяет зрительское голосование, первое место, приз имени Армена Медведева, присужден картине "Особенности национальной больницы" Станислава Светлова. Второе место - у фильма "Бери да помни" Байбулата Батуллы, третье - у "Правил Филиппа" Романа Косова, этой же картине вручили приз медиаконгресса "Содружество журналистов" за лучший сценарий.

Картина "Затерянные" Романа Каримова получила диплом Гильдии продюсеров России и приз президента фестиваля. Обладателем приза киностудии "Нэцки" имени Саввы Кулиша стал фильм "Легенды вечных снегов" Алексея Романова.

О фестивале

32-й фестиваль российского кино "Окно в Европу" проходил в Выборге с 9 по 15 августа.

Выборгский киносмотр, основанный в 1993 году, является старейшим национальным кинофестивалем в России. У его истоков стояли кинорежиссеры Марлен Хуциев, Савва Кулиш, Станислав Ростоцкий, а также композитор Микаэл Таривердиев. Учредителями фестиваля являются Русско-Европейская киноассоциация (РЕКА), Министерство культуры РФ и правительство Ленинградской области. Девиз фестиваля: "Российское кино - прогноз на завтра".