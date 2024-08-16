BadComedian надеется, что фильм «Чужой: Ромул» будет неплохим

Новая серия франшизы «Чужой» вышла в мировой прокат 14 августа. Режиссером кинокартины стал Федерико Альварес, а продюсером — Ридли Скотт. Российский кинообозреватель Евгений Баженов (BadComedian) рассчитывает, что фильм получился неплохим, несмотря на две последние части. Он будет его смотреть.

© кадр из фильма

«Мне кажется, будет неплохо, потому что этот режиссер довольно качественные фильмы может снимать. Я думаю, что здесь он ставил себе цель сделать лучше, чем авторы оригинала. Вполне возможно, судя по последним фильмам про «Чужого», он должен хотя бы просто снять неплохо, чтобы получилось хорошо», — высказался Евгений Баженов (BadComedian).

К тому же, по его словам, известно, что новая часть уже собирает неплохие отзывы от критиков и зрителей.

«Если он снял неплохо, значит, зритель выиграл и все отлично с «Чужим». Это в сравнении с двумя последними фильмами, «Прометей» и «Чужой: Завет». Отвратительные, ужасные фильмы. С первым понятно, что он не сравнится, великая классика и так далее», — сказал обозреватель.

Он отметил, что режиссер использовал новые механизмы при создании кинокартины.

«Еще дело в том, что кроме эффектов дна, глубины режиссер ведь использовал еще и практические механизмы. Ну то есть он ориентировался не только на графику, но и на практический эффект, что тоже очень круто», — добавил Евгений Баженов (BadComedian).

В России же франшизу смогут увидеть только 16 августа. Ранее BadComedian негативно высказался по поводу двух прошлых работ Ридли Скотта, посвященных космическим хоррорам. В ходе анализа двух картин Евгений Баженов выявил ряд допущенных ляпов и логических неточностей. От нового фильма он ждет хорошего качества.