Что известно о новом мультфильме «Муфаса: Король Лев» от Disney

В конце 2024 года на экраны выйдет мультфильм «Муфаса: Король Лев», приквел картины 2019 года «Король Лев». Он снят по оригинальному сценарию — события нового анимационного фильма не были раскрыты в других частях франшизы. Зрители узнают о детстве и юности короля прайда Муфасы и о его приключениях задолго до рождения Симбы. Как и сын, он тоже преодолел множество трудностей прежде чем стать вожаком. Когда состоится премьера, какие новые герои появятся в мультфильме и чего ждать от сюжета — в материале «Ленты.ру».

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Главное о фильме «Муфаса: Король Лев»

Оригинальное название: Mufasa: The Lion King

Жанр: мультфильм, семейный, приключения

Страна: США

Режиссер: Барри Дженкинс

Когда выйдет: в 2024 году

Покажут ли в России: неизвестно

Дата выхода

Еще в 2022 году кинокомпания Disney объявила даты премьеры своих грядущих картин, среди которых был и «Муфаса: Король Лев». Изначально мультфильм должен был выйти на экраны 5 июля 2024 года. Однако дату релиза сдвинули почти на полгода: время работы над фильмом затянулось из-за забастовки Гильдии киноактеров США.

Премьера фильма «Муфаса: Король Лев» состоится 20 декабря 2024 года.

В этот день прокат Великобритании и некоторых других странах. Зрители из Бельгии, Нидерландов и Швеции увидят премьеру чуть раньше — 18 декабря, а жители Азербайджана, Аргентины, Бразилии, Казахстана и еще ряда стран — 19-го.

Выйдет ли «Муфаса: Король Лев» в России

Официально премьера картины в России не состоится: Disney ушел с отечественного рынка еще в 2022 году, и с тех пор фильмы кинокомпании в стране легально не показывали.

Однако «Муфаса: Король Лев» все же может выйти в рамках так называемого серого проката. Благодаря ему россиянам уже удалось посмотреть «Барби», «Оппенгеймера», картину «Аквамен и потерянное царство» и другие фильмы.

Сюжет

Анимационный фильм «Муфаса: Король Лев» станет приквелом к картине 2019 года — «Король Лев», которая в свою очередь была ремейком классического полнометражного мультфильма «Король Лев» 1994 года. При этом режиссер Барри Дженкинс подчеркивал, что лента является одновременно и приквелом, и продолжением «Короля Льва», ведь сюжет «Муфасы» «существует в параллельных временных линиях».

В центре сюжета — история Муфасы, отца Симбы, который трагически уходит из жизни в начале оригинального мультфильма. На этот раз Муфаса предстанет перед зрителями не грозным королем Земель Прайда, а осиротевшим и потерянным котенком.

По словам режиссера, это будет фильм о путешествии. Создатели перенесли часть действия за привычную зрителю территорию саванны. Такой прием, утверждает Дженкинс, поможет подчеркнуть разнообразие климата на Африканском континенте.

Жизнь Муфасы перевернет знакомство со львом по имени Така — наследником королевской родословной. Впоследствии герои подружатся и станут путешествовать вместе, спасаясь от опасного врага.

Фанатам раскроют историю становления льва от слабого детеныша до воцарения в Прайде. Именно этот путь сформировал характер Муфасы, о котором зритель узнает из оригинального фильма. Барри Дженкинс отметил: приквел продемонстрирует, что жизнь Муфасы была далеко не такой идеальной, как можно предположить по его высокому статусу.

«Муфаса: Король Лев» расскажет о взаимоотношениях Муфасы с его братом Така, который в итоге стал главным антагонистом вселенной — Шрамом.

Рассказчиком этой истории станет обезьяна-шаман Рафики. Его разговор с Киарой, дочерью Симбы и Налы, станет рамкой для оживших воспоминаний о Муфасе. Не обойдется в новой части и без остроумных Тимона и Пумбы, которые будут комментировать рассказ Рафики.

О чем был фильм «Король Лев» 2019?

У Муфасы, справедливого и мудрого короля Прайда, рождается сын Симба — наследник престола. Остальным обитателям саванны его представляет со Скалы Предков шаман Рафики — пожилой мандрил.

Муфаса рассказывает сыну о Великих Королях Прошлого, что наблюдают за всеми со звезд, а также учит уважать всех живых существ, которые занимают свое место в «Вечном Круге Жизни».

Симба — отважный львенок: он не хочет играть с другими детенышами, зато уговаривает свою подругу Налу отправиться к Слоновьему кладбищу. Это территория за темными скалами, куда отец запретил ходить Симбе. Там на львенка нападают гиены, но Муфаса бросается на помощь.

Оказывается, что за этим стоит Шрам, младший брат Муфасы. Он подговорил львят зайти на опасные земли, и с помощью гиен хотел избавиться от наследника Короля. Далее следует известная трагическая сцена, в которой Шрам сбрасывает Муфасу с обрыва под копыта мчащемуся от гиен стаду антилоп. Симбу гиенам догнать не удается, но Муфаса становится одним из Великих Королей Прошлого.

Благодаря спланированному перевороту вместо старшего брата Шрам восходит на престол, а Симба вынужден жить в изгнании, мечтая однажды вернуться в Прайд. В пути львенок знакомится с сурикатом Тимоном и бородавочником Пумбой, которые живут по принципу «хакуна матата» — это, кстати, реально существующее выражение, в переводе с суахили оно означает «жизнь без забот». На поиски Симбы, который уже вырос во взрослого льва, отправляются Рафики и Нала.

В итоге Симбе удается свергнуть Шрама и гиен, юный лев становится королем, а позднее у Симбы и Налы рождается дочь Киара.

Трейлер

10 августа на официальном канале студии Walt Disney вышел финальный трейлер фильма «Муфаса: Король Лев». В нем Шрам представляется зрителям вовсе не тем коварным злодеем, которым его привыкли считать. Кроме того, в ролике заявлен главный антагонист картины — лев Кирос.

Производство

О том, что у фильма 2019 года будет продолжение, стало известно еще в 2020-м. Главное отличие новинок от оригинальной картины 1994 года заключается в том, что теперь «Король Лев» — фотореалистичный мультфильм, сгенерированный с помощью CGI (computer-generated imagery). Это специальная технология, позволяющая создавать трехмерные компьютерные изображения. В кино она применяется везде, где заканчиваются возможности грима и аниматроники. С помощью CGI, например, создавалось лицо знаменитого Дейви Джонса из «Пиратов Карибского моря» — его шевелящиеся щупальца просто невозможно было сделать с помощью пластического грима. Кроме того, CGI часто используют для отрисовки декораций, каскадеров и статистов. Например, в финальной части «Сумерек» с помощью CGI изобразили новорожденную Ремесми — дочь Беллы и Эдварда Калленов.

В том же 2020 году было объявлено, что возглавит съемочную группу Барри Дженкинс — оскароносный режиссер и автор скандального фильма «Лунный свет». Несмотря на то что пользователи соцсетей после этой новости обрушились на Дженкинса с критикой — по их мнению, автор необычного интеллектуального кино «слишком хорош и талантлив для бездушной машины», то есть франшизы, — Дженкинс заверял, что буквально вырос с персонажами «Короля Льва» и что этот мультфильм любят дети по всему миру.

Озвучивать молодого Муфасу в фильме Аарон Пьер, а молодого Шрама — американец Келвин Харрисон-младший. К озвучке Пумбы, Тимона и Рафики вернутся Сет Роген, Билли Айкнер и Джон Кани. Голосом главного антагониста — льва по имени Кирос — станет датчанин Мадс Миккельсен.

К августу 2024 года фильм «Муфаса: Король Лев» входит в топ-50 самых ожидаемых премьер на «Кинопоиске»: 9 000 пользователей добавили его в список «Буду смотреть».

Диснеевская киновселенная насчитывает несколько полнометражных фильмов и короткометражек, два телесериала, а также ряд театральных постановок и компьютерных игр. «Лента.ру» перечисляет некоторые проекты.

Интересный факт

Франшиза «Король Лев» основана на трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». В основе сюжета обеих историй — трагическая кончина отца-короля, после которой наследники престола вынуждены бороться с собственными дядями, захватившими трон. Кроме того, перекликаются и образы некоторых второстепенных персонажей (Тимон и Пумба — это Розенкранц и Гильденстерн), а призрак отца играет в сюжете значительную роль.

Оригинальный мультфильм о львенке Симбе, который переживает изгнание и множество лишений, а затем становится королем. Причем после выхода мультфильма разгорелся скандал: некоторые зрители посчитали, что «Король Лев» — это калька с аниме «Император джунглей» (или «Кимба Белый лев»). Но создатели «Короля Льва» это опровергли, заявив, что вообще не знали о существовании японского мультфильма.

Вторая часть «Короля льва» была основана на другой трагедии английского классика — «Ромео и Джульетта». В этой серии повзрослевшая дочь Симбы и Налы Киара влюбляется в льва Кову из прайда отщепенцев. Его мать Зира хочет отомстить Симбе за потерю Шрама.

«Король Лев 3: Хакуна матата» (2004)

Этот полнометражный фильм не является продолжением франшизы, а рассказывает историю первой части с точки зрения полюбившихся зрителям Тимона и Пумбы.

Этот ремейк полностью повторяет сюжет оригинального мультфильма, но с CGI-графикой. Несмотря на некоторую критику со стороны зрителей и журналистов, картина собрала в прокате 1,66 миллиарда долларов, войдя в десятку самых кассовых в истории.

Сериал «Король Лев: Тимон и Пумба» (1995-1999)

Сюжет ситкома рассказывает о жизни Тимона и Пумбы в саванне, причем повествование никак не связано с фильмами франшизы. Симба, Рафики, Нала, Шрам и другие персонажи «Короля Льва» в сериале практически не появляются, зато в нем множество других комических героев: например, владелец лесопилки Мистер Бобр, говорящая улитка Шустрик, качки Пимон и Тумба и даже секретный Агент 007.

Повествует о приключениях младшего брата Киары — львенка Кайона. В отличие от Киары, ему не предстоит быть королем в Прайде, зато он обладает мощным даром — Рычанием Предков. Это могущественная сила, которую поддерживают духи. Кайон возрождает Львиную Охрану и учится быть ее лидером, защищая порядок на землях Прайда.

Мини-сериал «Банга хочет знать» (2016)

Это спин-офф к сериалу «Хранитель Лев». В главных ролях — медоед Банга и цапля Оно. Они выясняют, кто из животных самый быстрый, самый голодный и так далее. В отличие от других проектов франшизы, в «Банге» много реальных кадров дикой природы.