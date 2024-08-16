Эксперт рассказал сможет ли нейросеть заменить аниматоров и мультипликаторов

Россиянам рассказали, какие профессии в будущем перейдут к нейросетям

Искусственный интеллект может кардинально изменить процесс создания анимационных фильмов и сериалов, считает IT-эксперт Алексей Ермаков из Университета «Синергия». Он уверен, что в будущем нейросети смогут заменить традиционных производителей мультипликации, художников и аниматоров.

По словам Ермакова, поскольку создание анимационного видео и озвучивание уже давно осуществляется с помощью вычислительных технологий, ИИ сможет упростить эти процессы.

«Производителям больше не нужно будет объяснять ИИ что-то, что раньше не было оцифровано. Вместо этого они смогут сосредоточиться на творчестве, минимизировав затраты времени и усилий», — объяснил эксперт.

Ранее Алексей Ермаков продемонстрировал возможности ИИ на примере тизера для несуществующего анимационного фильма, выполненного в стиле Pixar. Это 30-секундное видео, созданное с помощью генеративных нейросетей, показало, как ИИ может эффективно применять креативные решения в анимации.