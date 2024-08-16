Чем режиссер «Шестого чувства» удивляет в новом фильме «Ловушка»

В российский параллельный прокат вышла «Ловушка» — новый, уже возмутивший одну половину интернета и очаровавший другую триллер М. Найта Шьямалана про охоту на маньяка, развернувшуюся на концерте поп-звезды. «Лента.ру» рассказывает, какими способами автор «Шестого чувства» водит за нос своего зрителя на этот раз.

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Пожарный Купер (Джош Хартнетт) отправляется с дочкой Райли (Ариэль Джой Донохью) на концерт ее любимой поп-дивы Леди Рейвен (Салека Шьямалан), которая очень удачно внесла в тур дополнительное выступление. По ходу шоу папаша замечает, что в здании арены все больше полиции, копы все время выдергивают людей из толпы, а на улице выставлены кордоны. Путем вранья и благодаря личному обаянию Купер выясняет, что концерт — приманка для маньяка по прозвищу Мясник, которого силовики планируют обнаружить среди посетителей. На пожарного эта информация оказывает сокрушительный эффект, поскольку Мясник — это именно он, а единственный путь на свободу для него теперь лежит через сцену.

Дата выхода: 15 августа

Страна: Великобритания, Йемен, США

Продолжительность: 1 час 45 минут

Режиссер: М. Найт Шьямалан

В ролях: Джош Хартнетт, Ариэль Джой Донохью, Хейли Миллз, Элисон Пилл

Шестнадцатый фильм М. Найта Шьямалана «Ловушка» вышел в окружении юбилеев и других замечательных событий, сообщивших премьере неожиданную торжественность. Во-первых, в августе исполнилось 25 лет со дня премьеры «Шестого чувства» — первого шедевра индийского режиссера, обеспечившего ему славу человека, который умеет вызывать у зрителя эмоции в спектре от крайнего удивления до исключительного недоумения. Во-вторых, этим летом Шьямалан подарил своей дочери Ишане режиссерский дебют (им стали не очень удачные, но сделанные в духе семейной традиции «Смотрители»), а другой дочери Салеке — актерский, состоявшийся как раз в «Ловушке». Наконец 13 августа отмечалось 125-летие одного из духовных отцов режиссера — сэра Альфреда Хичкока. Видимо, именно из-за этого соседства с датой выхода некоторые критики сосредоточились на поиске в «Ловушке» хичкоковских мотивов.

Шьямалан предлагает смотреть «Ловушку» как «Молчание ягнят» в декорациях концерта Тейлор Свифт и, конечно, по-восточному не только создает для зрителя ощущение комфортного узнавания, но и уводит внимание в сторону. На деле поиски источников вдохновения в последних картинах режиссера — занятие увлекательное, почти бесконечное по длительности и, в общем, бессмысленное. После нескольких карьерных виражей и триумфального возвращения с «Визитом» и «Сплитом» Шьямалан плавает в собственном авторском кинофарватере. Он с удовольствием оставляет за собой славу мастера неожиданного финального сюжетного поворота, хотя на деле не пользуется этим приемом вот уже несколько фильмов подряд. «Стекло», «Время», «Стук в хижине» и «Ловушка» сделаны иначе, можно даже сказать, что эти фильмы вовсе отрицают прием, принесший Шьямалану славу. В каждой из этих картин парадоксальный твист расположен не в конце, а в самом начале фильма.

Соответственно, и режиссерские ухищрения направлены на то, чтобы зритель следующие полтора часа был увлечен непосредственно действием, а не ожиданием неожиданной развязки

Таким образом устроена и «Ловушка», где мы узнаем о тайнах Купера едва ли не раньше, чем на него начинается полноценная охота. Все дальнейшее — следствие этого факта, а задача постановщика заключается не в том, чтобы зритель удивился, а в том, чтобы он удивил себя сам. В данном случае — готовностью переживать за опасного психопата, который при этом остается любящим мужем и отцом, а также, по-видимому, вполне профессиональным пожарным. Для достижения этой цели Шьямалан щедро использует в «Ловушке» методы комедии и мюзикла — да, этот фильм лишь притворяется чистокровным триллером. На деле все несколько сложнее.

Перед премьерой режиссер рассказывал, что придумал новую картину вместе с дочерью Салекой под впечатлением от ленты «Пурпурный дождь», выстроенной Альбертом Магноли вокруг одноименного альбома Принса. Альбом стал классикой, фильм сегодня пересматривать невозможно, но отца и дочь Шьямаланов захватила сама идея. В итоге Салека записала для «Ловушки» полноценный альбом, а песни, которые Леди Рейвен исполняет со сцены, служат своеобразным комментарием к происходящему и дают подсказки к загадкам сюжета. Комментарии и отмычки, впрочем, весьма абстрактные.

Лирические композиции не двигают вперед сюжет, а скорее транслируют в зрительный зал духоподъемную атмосферу стадионного поп-концерта, где каждая песня становится для посетителей максимально личным переживанием

Комедийная составляющая, в свою очередь, опирается на то обстоятельство, что Купер — невероятно изворотливый маньяк, но совершенный недотепа в быту. Так действительно частенько бывает как с настоящими профессионалами, так и с клиническими психопатами. При наложении этих черт характера на одутловатую и оттого еще более миловидную физиономию Джоша Хартнетта Шьямалан получил героя, которому зритель готов простить практически все. Ну, а в третьем акте мужская часть зала и вовсе испытает прилив солидарности, когда выяснится, что все проблемы Купера не от кровожадности, а из-за жены.

В сущности, главный прием Шьямалана заключается не в остросюжетности, а в нарушении правил — как неписаных жанровых, так и им самим установленных. «Ловушка» начинается как герметичный триллер, замкнутый в пространстве арены, но в нужный момент с легкостью выходит за ее пределы. Автор с легкостью дирижирует зрительским вниманием, заставляя одних героев действовать в логике не триллера, а комедии положений, а других — оставаться лишь набросками персонажей.

Если (вслед за автором) выйти за рамки привычных определений, то «Ловушка» — это не триллер и не комедия, а помесь смачной байки, похабной частушки и криминального романса. Коктейль дурацкий, легкомысленный и внешне расхлябанный, но с задачей развлечения на вечер справляется безупречно, а большего тут и не требуется.

Заметим напоследок, что помимо индийского кино, связи с которым у Шьямалана вполне естественные, такими сочетаниями не брезговали и французы — например, в плутовских авантюрных картинах, где блистали Пьер Ришар и зрелый Жан-Поль Бельмондо. Хартнетт в своей нынешней форме, кстати, вообще похож на обоих великих французов — и повадкой, и улыбкой, и природой дарования. Финал же «Ловушки» обещает, что в случае кассового успеха приключения Купера имеют все шансы вырасти до франшизы — например, в духе «Фантомаса».