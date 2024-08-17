Появился первый трейлер комедии с Милой Кунис "Отец года"

Опубликован первый трейлер комедии "Отец года" (Goodrich). В главных ролях там Майкл Китон, Мила Кунис, Энди Макдауэл и Кевин Поллак. Режиссер и автор сценария - Холли Мейерс-Шайер, известная по ленте с Риз Уизерспун и Майклом Шином "В гостях у Элис" (18+).

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У Китона - роль преуспевающего арт-дилера и счастливого мужа, который неожиданно узнает, что ближайшие три месяца ему предстоит провести в компании двух маленьких детей. Можно было бы спихнуть воспитание чад на старшую дочь (Кунис), но она тоже беременна.

Китон и Кунис выступили сопродюсерами проекта.

В кино - с 16 октября.