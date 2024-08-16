Муссо Зафари снимает триллер на реальных событиях «Реверанс»

В Новосибирске полным ходом идут съемки полнометражного триллера "Реверанс" под руководством режиссера Муссо Зафари, сообщают на сайте «ЧС-ИНФО».

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В основу сценария легла история серийного убийцы, известного как "барнаульский" маньяк, который орудовал в начале 2000-х годов.

Вдохновением для создания фильма стали материалы уголовного дела 53-летнего Виталия Манишина, который в июне этого года был направлен в суд. Согласно материалам следствия, маньяк начал убивать еще в 1989 году, а с 1999 по 2000 год расправился с десятью студентками Алтайского государственного технического университета.

Муссо Зафари подчеркнул, что история "барнаульского" маньяка, который долгое время оставался нераскрытым, сильно его впечатлила, что и побудило его к написанию сценария.

В работе над сценарием режиссер опирался на материалы дела, а также на идеи членов съемочной группы. В итоге, в проект были привлечены и московские сценаристы.

Несмотря на то, что фильм вдохновлен реальными событиями, его сюжет претерпел значительные изменения. В "Реверансе" появятся новые персонажи, а события будут разворачиваться не в Барнауле, а в Новосибирске.

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