Вышел третий трейлер анимационного фильма «Дикий робот»

Думаете, роботам нельзя сопереживать? Скажите это людям, которые помогают маленьким механизированным доставщикам преодолеть огромные сугробы и загруженные пешеходные переходы — у человечества хватит эмпатии и для других людей, и для животных, и для роботов.

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Компания DreamWorks представила третий трейлер своего нового анимационного фильма под названием «Дикий робот», в котором робот становится приёмной матерью для осиротевшего гусёнка.

О чём речь?

Мультфильм «Дикий робот» основан на одноимённой книге Питера Брауна. В центре сюжета находится робот-помощник по имени Роз (полное имя — ROZZUM unit 7134), который в результате кораблекрушения попадает на безлюдный остров и пытается завести дружбу с обитающими там животными. Это непросто, ведь роботы не предназначены для того, чтобы выживать в дикой природе, но у Роз появляется важная миссия — стать новой мамой осиротевшему гусёнку.

Режиссёром и сценаристом выступает Крис Сандерс, который ранее работал над такими культовыми мультфильмами, как «Лило и Стич», «Как приручить дракона» и «Мулан». Главных героев озвучили Лупита Нионго, Педро Паскаль, Кит Коннор, Кэтрин О’Хара и Марк Хэмилл.