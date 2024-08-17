Россотрудничество проведет в Пекине культурную акцию "Ночь кино"

Россотрудничество в связи с приближением праздника отечественных кинематографистов проведет в китайской столице акцию "Ночь кино". Об этом сообщило посольство России в КНР.

Как уточняется в Telegram-канале дипломатической миссии, 24 августа на площадке Российского культурного центра в Пекине будет показано три произведения современного кинематографа РФ - фантастический блокбастер "Сто лет тому вперед" (2024) режиссера Александра Андрющенко, "По щучьему велению" (2023) Александра Войтинского и военно-историческая драма "Воздух" (2023) Алексея Германа-младшего.

Фильмы, как отмечается, отобраны как одни из наиболее значимых новинок российской киноиндустрии. Все они будут сопровождаться китайскими субтитрами.

День российского кино отмечается ежегодно 27 августа. Это праздник как профессионалов, так и любителей отечественных фильмов.