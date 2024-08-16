Пиратский релиз «Дэдпула и Росомахи» бросил вызов «Барби»

Супергеройский фильм «Дэдпул и Росомаха» может стать самым кассовым «пиратским» релизом 2024 года в России, обойдя «Барби» и «Оппенгеймера», заявил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

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Фильм Шона Леви, основанный на комиксах Marvel, с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях, показывается в России нелегально. При этом ему удалось стать самой кассовой картиной прошлого уикенда и собрать 188 млн рублей. По оценке издания «Бюллетень кинопрокатчика», общие сборы «Дэдпула и Росомахи» составили в РФ уже 580 млн рублей, мировые сборы фильма превысили 1 млрд долларов.

«Думаю, он вполне может побить цифры "Оппенгеймера" и "Барби", потому что этот фильм рассчитан на более широкую аудиторию. "Оппенгеймер" – это фильм для интеллектуалов, "Барби" – это фильм для девочек подросткового возраста и младше, а "Дэдпул и Росомаха" – это вполне себе массовое кино. И это позор для России, что у нас ворованные фильмы бьют рекорды в прокате», - сказал Шнейдеров.

По его словам, официально вышедшая в России в прокат другая американская картина «Бордерлендс» - из другой лиги.

«Не сравнивайте "Бордерлендс" с "Дедпулом", это несравнимая история и в бюджете, и в рекламе, и в бэкграунде. Объединить героев "Дедпула" и франшизы "Люди Икс"… Это несравнимые вещи», - заключил собеседник НСН.

Основанный на одноименной серии видеоигр американский фильм «Бордерлендс» с Кейт Бланшетт и Джейми Ли Кертис по итогам первого прокатного уикенда в России собрал всего 70 млн рублей, хотя его называли одним из немногих крупных голливудских релизом, добравшихся до России.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «Бордерлендс» не зашел своей целевой аудитории, выразив уверенность, что эта картина не обойдет по сборам другой громкий официальный релиз, «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи (сборы в РФ 443 млн рублей).

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», пиратский релиз «Барби» заработал в России и СНГ в 2023 году 762 млн рублей (в том числе, в России – 348 млн рублей), а «Оппенгеймер» - 326 млн рублей. При этом официального подтверждения этих цифр нет.