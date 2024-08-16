Фестиваль «Докер» пройдет в кинотеатре «Октябрь» с 5 по 15 сентября

С 5 по 15 сентября в московском киноцентре «Октябрь» при поддержке проекта КАРО.Арт в десятый раз пройдёт «Докер» — Международный фестиваль, показывающий заметные образцы авторского документального кинематографа.

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За десять дней зрители увидят и обсудят вместе с авторами, психологами и журналистами 56 новых фильмов из 30 стран мира, большинство из которых будут показаны в России впервые. Фильмы этого года — призеры и участники престижных киносмотров 2023 и 2024 годов, среди которых: Кинофестиваль Сандэнс, Hot Docs в Торонто, Visions du réel в Нионе, CPH:DOX в Копенгагене, Encounters в ЮАР, IDFA в Нидерландах и многие другие.

Фестиваль «Докер» состоит из двух основных конкурсных программ — полный и короткий метр, — по итогам которых Международное жюри и зрители вручат призы в 7 номинациях. Параллельно состоятся показы специальной секции о ментальном здоровье «Док Терапия», все сеансы которой пройдут с последующим разбором с психологами и психотерапевтами. Программа «Let IT dok!» впечатлит зрителей новым взглядом на информационные технологии и современный цифровой мир, а секция отечественного кино «Док Станция» представит 15 неординарных историй, снятых в самых разных регионах страны. По итогам зрительского голосования в этих двух программах будут выбраны победители. Программа «космического дока» Doker Space kids познакомит детей, подростков и их любознательных родителей с историями о нашей Вселенной, которая ближе, чем кажется.