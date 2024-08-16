Стартовали съемки военной драмы «Значит, нам туда дорога»

В Москве начались съемки военной драмы «Значит, нам туда дорога». Проект создается компанией SМ Studio и телеканалом «Россия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

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Главные роли исполняют Иван Добронравов, Марк Богатырёв, Александр Бухаров, Алексей Бардуков, Антон Пампушный, Василиса Семашкова, Вячеслав Разбегаев, Максим Битюков и другие. Режиссером выступает Дмитрий Петрунь. Проект создается к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В центре сюжета – пятеро друзей, уроженцев разных регионов СССР, которые служат в одном пехотном полку. У них за плечами уже три года войны, а впереди – освобождение российских, белорусских, польских и немецких городов. Их ведет вперед песня, придуманная о них поэтом и фронтовым корреспондентом, майором Долматовским, – «Дорога на Берлин».