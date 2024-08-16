«Великий продюсер»: BadComedian назвал самые культовые работы Кэмерона

Самыми выдающимися работами продюсера и режиссера Джеймса Кэмерона, которому 16 августа исполнилось 70 лет, являются фильмы «Терминатор» и «Чужие», считает видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian. В разговоре с NEWS.ru он назвал Кэмерона великим продюсером. По его мнению, также не стоит забывать и про фильм «Титаник».

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Самые выдающиеся работы Кэмерона, по моему мнению, — это «Терминатор», который первый, и «Чужие». И, конечно, «Титаник», куда же без него. Великий продюсер, один из величайших продюсеров, — пояснил BadComedian.

Блогер отметил, что не знает никого, кто сделал бы больше для массового кино, чем Кэмерон. По его мнению, он является одним из самых заслуженных продюсеров и режиссеров.

Я не знаю, у кого еще для массового кино больше заслуг, чем у Кэмерона, даже сложно сказать. Джеймс Кэмерон — один из самых заслуженных продюсеров и режиссеров в истории именно массового кино, — заключил кинообозреватель.

Кинокритик Сергей Сычев ранее заявил, что, если Кэмерон действительно снимет новую часть «Терминатора», этот фильм будет смотреть весь мир. Эксперт отметил, что Кэмерон — «гений кинематографа». По его мнению, за последние 30 лет режиссер не выпустил ни одного провального фильма.