«Герои-недотепы»: названы лучшие фильмы с Пьером Ришаром

Кинокритик Александр Шпагин назвал кинокартины «Укол зонтиком» и «Папаши» лучшими фильмами с актером Пьером Ришаром, которому 16 августа исполнилось 90 лет. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в большинстве работ герои-недотепы, которых он играл, втягивались в цепь дико криминальных или политических событий и выходили сухими из воды.

В фильмах Ришар постоянно выходил сухим из воды, в этом и был юмор, хотя его герои-недотепы втягиваются в цепь дико криминальных или политических событий. Это и в «Уколе зонтиком», «Он начинает сердиться». Это было до того момента, пока он не встречает Жерара Депардье, — уточнил эксперт.

По его мнению, дуэт Депардье и Ришара, построенный на образах сильного мачо-громилы и интеллигентного хлюпика-тормоза, был придуман очень забавно. Критик уточнил, что самыми запоминающимися фильмами с этими актерами стали «Папаши», «Беглецы» и «Невезучие».

Дуэт придуман очень забавно. До этого Депардье не позиционировал себя как комедийный актер. Конечно, все это невероятно украшало нашу реальность, и мы ждали все новые картины с Ришаром, — заключил киноэксперт.

Ранее Шпагин рассказал, что Ришар популярен в России из-за образа тормоза-интеллигента. Он отметил, что с ним в РФ показывали очень много фильмов. Критик уточнил, что все дети в 1970-е годы были фанатами Ришара.