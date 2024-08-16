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Второй сезон сериала «Что делать женщине, если…» стартует 26 августа

Онлайн-кинотеатр Okko объявил, что второй сезон сериала «Что делать женщине, если…» начнёт выходить с 26 августа. Вместе с датой релиза показали и новый трейлер свежего сезона проекта.

Второй сезон сериала «Что делать женщине, если…» стартует 26 августа
© Чемпионат.com

Продолжение нескромного сериала по сценарию Александра Цыпкина с Еленой Лядовой, Агриппиной Стекловой, Гошей Куценко и Игорем Верником дебютирует в онлайн-кинотеатре с 26 августа.

Режиссёром-постановщиком второго сезона запутанной истории современных отношений вновь выступил Алексей Кузмин-Тарасов.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Фильмы и сериалы
Александр Цыпкин
Алексей Кузмин-тарасов
Елена Лядова
Гоша Куценко