Кампания «Оскар-2025» набирает темп: какие фильмы среди претендентов

В разгаре прием заявок от национальных кинематографий на участие в премиальной кампании "Оскар" 2025 года в номинации "Лучший международный игровой фильм". Журнал Screen Daily сообщает некоторые подробности о последних событиях гонки.

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Среди претендентов на "Оскара" "Старый лис" из Тайваня - семейная драма из времен конца 80-х годов о 11-летнем мальчике, который учится выживать в современном быстро меняющемся мире. Фильм получил 4 национальных премии Golden Horse, включая приз за режиссуру и лучшую мужскую роль.

Подала заявку также Латвия, представив анимационную картину "Наводнение" режиссера Гинтса Зильбалодиса, премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд". На фестивале в Анси фильм получил 4 премии, включая Приз жюри и Приз зрительских симпатий. Это история кота, который после того, как наводнение разрушило его обиталище, спасается вместе с лемуром, собакой и птицей.

Австрия выдвинула на соискание "Оскара" фильм "Дьявольская ванна" (в нашем прокате - "Одержимая"). Исторический хоррор снят режиссерами Вероникой Франц и Северином Фиалой и получил в Берлине "Серебряного медведя" за операторскую работу. Действие происходит в 1750 году в австрийской деревне. Это история женщины, вышедшей замуж за человека, которого совсем не знает. Она чувствует себя одинокой в его непонятном мире. Будучи набожной и не видя выхода из ловушки, в которую попала, она решается на ужасающий акт насилия.

Претендент от Ирландии - драмеди режиссера Рича Пеппиатта Kneecap. Это музыкальный биографический фильм о рэп-трио из Белфаста Kneecap, в котором кроме участников группы снимались актеры Майкл Фассбендер, Симона Кирби, Джози Уокер. Действие происходит в западном Белфасте в 2019 году, когда и родилась эта ирландскоязычная хип-хоп-группа, ставшая лидером движения за спасение своего национального языка. Премьера состоялась на фестивале "Сандэнс", где фильм получил Приз зрительских симпатий.

Прием заявок на участие в премиальной гонке продолжается. По регламенту, рассматриваются фильмы метражом более 40 минут, произведенные за пределами США, с преобладанием диалогов не на английском языке (более 50%). Представленные фильмы должны быть выпущены в кинотеатрах в своих странах в период с 1 ноября 2023 года по 30 сентября 2024 года.

Крайний срок подачи заявок в Киноакадемию - 2 октября. Шорт-лист из 15 финалистов планируется объявить 17 декабря, а последние пять номинантов - 17 января 2025 года.

97-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 3 марта 2025 года в лос-анджелесском театре "Долби".