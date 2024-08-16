Волшебный мир Гарри Поттера покорил сердца миллионов читателей и зрителей по всему миру. Первый фильм франшизы, «Гарри Поттер и философский камень», вышедший в 2001 году, стал настоящим событием в мире кино. Однако даже спустя годы после премьеры, эта картина продолжает удивлять поклонников неожиданными фактами о своем создании.

Так, например, знаменитый шрам главного героя в форме молнии имеет глубокий смысл. По некоторым данным, эта форма связана с движением волшебной палочки при произнесении смертельного заклинания «Авада Кедавра».

Кем был реальный прототип Северуса Снейпа из «Гарри Поттера»

Алан Рикман, блестяще сыгравший профессора Северуса Снейпа, был лично выбран на эту роль создательницей вселенной Гарри Поттера. Более того, во время съемок Роулинг тесно сотрудничала с Рикманом, раскрывая ему секреты характера и мотивации Снейпа, которые были неизвестны другим участникам съемочного процесса.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @kachkovskaia.