Зачем в РФ продолжают снимать ремейки старых фильмов

15 августа стало известно, что режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников начал снимать новую версию «Москва слезам не верит». Свое мнение о ремейках старых фильмов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал режиссер Марк Горобец.

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По его мнению, у кинематографа есть множество прекрасных тем, с которыми можно работать и не переснимать уже существующие картины. Однако ремейк — это возможность показать новой аудитории известные фильмы.

— Так можно рассказать новому поколению или зрителям, которые могли не смотреть старое кино, какие-то клевые истории, которые все мы любим. Это возможность передать старый фильм другим языком, скажем, через призму современного мира, — считает режиссер.

Сам Горобец, по его словам, не задумывался о создании ремейков. Но в ближайшее время съемочная команда под его руководством приступит к съемкам фильма по мотивам всем знакомой истории.

— Пока не буду раскрывать никаких секретов, но это будет новое кино — «Золушка». Часть информации об этом проекте уже есть в пресс-релизах, но чуть подробнее мы сможем рассказать в ближайшее время, — поделился Горобец.

К слову, о ремейке «Москва слезам не верит» Крыжовников рассказал, что этот проект он покажет в формате сериала. Он станет переосмыслением культового фильма 1979 года. Крыжовников выступает режиссером, сценаристом и продюсером сериала. Проект получил название в виде аббревиатуры — МСНВ.