«Кинопоиск» опубликовал топ культовых отечественных сериалов

Портал «Кинопоиск» объявил итоги голосования за культовые отечественные сериалах. Опрос проходил в паблике «ВКонтакте» и в телеграм-канале подкаста «Сезонное обострение». По итогам были составлены топ-10 российских сериалов 1990-х, 2000-х, 2010-х и 2020-х годов.

© Кадр из фильма "Бригада"

Так, лучшим сериалом 90-х стали «Улицы разбитых фонарей» (на втором месте оказалась телепередача «Городок», на третьем шоу «Осторожно, модерн!»), главным сериалом нулевых названа «Бригада» (за ней следуют мультсериал «Смешарики» и «Бандитский Петербург»). В следующем десятилетии победу одержал ситком «Кухня» (на втором месте «Интерны», на третьем – «Метод»), а главным проектом еще не закончившихся 2020-х стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (на второй строке «Вампиры средней полосы», на третьей – «Мир! Дружба! Жвачка!»).

В сводном рейтинге абсолютным победителем оказалась «Бригада», на втором месте «Улицы разбитых фонарей», на третьем - «Кухня», на четвертом – «Слово пацана. Кровь на асфальте».