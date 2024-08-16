Опубликованы локализованные постеры ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгардом

На этой неделе кинокомпания Lionsgate опубликовала локализованные постеры ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгардом в главной роли. Оба изображения напоминают российским зрителям дату премьеры картины.

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Напомним, ремейк культового фильма 1994 года расскажет о рок-музыканте Эрике Дрэйвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в наш мир ради возмездия. Новую версию картины уже раскритиковали авторы оригинала из-за внешнего вида главного героя, больше напоминающего злодея, с которым и должен сразиться.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится одновременно со всем миром — 22 августа. До этого авторы фильма поделились новым отрывком, в котором главный герой методично убивает своих врагов крайне жестокими способами.

Локализованные постеры