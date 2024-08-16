Мэтт Смит и Лив Шрайбер сыграют в триллере «Пойман на воровстве»

Как сообщают журналисты издания Deadline, Мэтт Смит («Доктор Кто», «Дом Дракона») и Лив Шрайбер («Люди Икс: Начало. Росомаха») сыграют в криминальном триллере Даррена Аронофски. Роли актёров пока неизвестны. Грядущая лента постановщика получила название Caught Stealing («Пойман на воровстве»).

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Сюжет будет основан на одноимённой книге писателя Чарли Хьюстона. Она рассказывает о бывшем бейсболисте, который погружается в криминальный мир Нью-Йорка 1990-х. Произведение было опубликовано в 2004 году.

Главную роль в фильме исполнит Остин Батлер — звезда «Дюны» и «Властелинов воздуха». Сценарий для ленты напишет сам Чарли Хьюстон.

Детали сюжета, остальной каст и сроки начала съёмочного процесса пока неизвестны.