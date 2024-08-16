Вышел трейлер комедии «Особенности национальной больницы» по сценарию Рогожкина

Вышел трейлер нового фильма "Особенности национальной больницы", снятого по последнему сценарию Александра Рогожкина, автора хитов "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки". Это остроумная комедия о приключениях молодого иностранца в отделении обычной петербургской больницы.

© Российская Газета

… Молодой немец Вернер Мюллер (Карл Филлип Бенцшавель) неожиданно оказывается волонтером в неврологическом отделении обычной петербургской больницы. Иностранца, охваченного порывом помогать всем больным и нуждающимся, ждет долгий и насыщенный день. То и дело попадая в комические ситуации и пробираясь через недоразумения, волонтер открывает для себя все грани русского менталитета и национального характера.

В ролях также Виктория Исакова, Мария Лукьянова, Алексей Розин, Василий Кортуков, Ольга Смирнова, Виктор Бычков, Аркадий Укупник, Анна Алексахина, Олег Гаркуша и другие.

Фильм стал победителем 32-го фестиваля "Окно в Европу" в номинации "Выборгский счет" имени Армена Медведева. Режиссером фильма выступил выпускник ВГИКа Станислав Светлов. Это вторая полнометражная работа режиссера: в прошлом году он успешно дебютировал с фильмом "Ада".

В широкий прокат картину выйдет 3 октября 2024 года.