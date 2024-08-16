Опубликован первый трейлер фильма «Желтый сигнал»

Опубликован первый трейлер триллера "Жёлтый сигнал" (Amber Alert). Главную женскую роль в ленте сыграла 34-летняя американская актриса и певица Хайден Панеттьери, лауреатка и номинантка десятков наград.

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Панеттьери известна по многосерийному телехиту "Герои" (18+) и тем, что почти десять лет состояла в отношениях с Владимиром Кличко. Их брак распался в 2018-м.

В центре истории - случайные попутчики, пытающиеся спасти похищенного ребенка.

Режиссер и сценаристка - Керри Беллесса. Лента - авторемейк одноименного фильма 2012 года, судя по отзывам на агрегаторах, не вызывавшего у зрителей ничего, кроме раздражения.

Комментарии к трейлеру новой попытки наводят на мысль, что сейчас Керри этот "успех" повторит.

Релиз картины - 27 сентября.