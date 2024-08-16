Критика СВО и возвращение в кино: как живет актриса Мария Милютина

Слухи о критике СВО и возвращение в кино. Как живет актриса Мария Милютина
Актриса Мария Милютина прославилась благодаря роли тусовщицы Кейт в фильме «Брат». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь, что она говорила о спецоперации?
Чем известна Милютина
Мария Милютина (в девичестве Жукова) родилась 2 февраля 1973 года в Алдане, Якутия. Она окончила Российский государственный институт сценических искусств. Творческая карьера артистки началась на сцене алданского Театра юного зрителя, затем она работала с хореографом Егором Дружининым, играла в пластической драме «Всюду жизнь!».
Милютина дебютировала в кино в 1991 году, сыграв роль госпожи Митич в фильме «Пьющие кровь». Широкую известность ей принесла роль наркоманки Кэт в криминальном боевике «Брат» режиссера Алексея Балабанова, за которую актриса получила Гран-при на фестивале «Кинотавр» в 1997 году.
Милютина также снималась в картинах «Светские хроники», «Затмение», «Кто в доме хозяин», «Троцкий». Помимо этого, она работала актрисой дубляжа и организатором культурных мероприятий.
Что известно о личной жизни Милютиной
Мария Милютина в середине 1990-х годов вышла замуж и взяла фамилию супруга — Милютина.
Пара растит сына, которого артистка родила вскоре после премьеры фильма «Брат», где снималась, будучи беременной.
Как Милютина отреагировала на СВО
По данным СМИ, Мария Милютина в соцсетях выступила против проведения спецоперации. При этом на настоящий момент в Instagram (деятельность в РФ запрещена) отсутствует аккаунт артистки.
«Только любовь Украине. Только так. Да, и я категорически против "этой операции" на Украине! Это на всякий случай. Во избежание разночтений», — цитирует артистку Rambler.
Также, как сообщает пресса, Милютина поддержала оператора-постановщика фильма «Брат» Сергея Астахова, который призывал в соцсетях прекратить СВО, и предположила, что если бы Сергей Бодров был жив, то он был бы против спецоперации.
Чем сейчас занимается Милютина
Мария Милютина не появлялась на экранах с 2017 года, однако на настоящий момент значится в актерском составе фильма «Кто вызвал аниматора?», премьера которого запланирована на 2024 год.
Артистка проживает в Санкт-Петербурге. Сейчас она гастролирует по России со спектаклем «Гамлет», который представила в качестве режиссера в октябре 2022 года.
В прошлом году Милютина дала интервью и задалась вопросом, нужно ли сейчас заниматься искусством.
«Депрессия — это тоже повод поговорить об искусстве, об очень сложных темах, психологических сломах и о том, что мы все в какой-то степени сейчас становимся заложниками ситуации, повлиять на которую мы не можем, но и оставаясь жить внутри ситуации, нам тоже надо как-то правильно распределиться. Как мы можем заниматься искусством, и заниматься ли? Надо ли это сейчас — то, чем мы занимаемся? Нужно ли вообще сейчас искусство, потому что все эти надежды, что красота спасет мир, что искусство влияет на человека, — это слишком самоуверенно», — сказала она для YouTube-канала Татьяны Элькиной.