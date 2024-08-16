Критика СВО и возвращение в кино: как живет актриса Мария Милютина

Актриса Мария Милютина прославилась благодаря роли тусовщицы Кейт в фильме «Брат». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь, что она говорила о спецоперации?

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Чем известна Милютина

Мария Милютина (в девичестве Жукова) родилась 2 февраля 1973 года в Алдане, Якутия. Она окончила Российский государственный институт сценических искусств. Творческая карьера артистки началась на сцене алданского Театра юного зрителя, затем она работала с хореографом Егором Дружининым, играла в пластической драме «Всюду жизнь!».

Милютина дебютировала в кино в 1991 году, сыграв роль госпожи Митич в фильме «Пьющие кровь». Широкую известность ей принесла роль наркоманки Кэт в криминальном боевике «Брат» режиссера Алексея Балабанова, за которую актриса получила Гран-при на фестивале «Кинотавр» в 1997 году.

Милютина также снималась в картинах «Светские хроники», «Затмение», «Кто в доме хозяин», «Троцкий». Помимо этого, она работала актрисой дубляжа и организатором культурных мероприятий.

Что известно о личной жизни Милютиной

Мария Милютина в середине 1990-х годов вышла замуж и взяла фамилию супруга — Милютина.

Пара растит сына, которого артистка родила вскоре после премьеры фильма «Брат», где снималась, будучи беременной.

Как Милютина отреагировала на СВО

По данным СМИ, Мария Милютина в соцсетях выступила против проведения спецоперации. При этом на настоящий момент в Instagram (деятельность в РФ запрещена) отсутствует аккаунт артистки.

«Только любовь Украине. Только так. Да, и я категорически против "этой операции" на Украине! Это на всякий случай. Во избежание разночтений», — цитирует артистку Rambler.

Также, как сообщает пресса, Милютина поддержала оператора-постановщика фильма «Брат» Сергея Астахова, который призывал в соцсетях прекратить СВО, и предположила, что если бы Сергей Бодров был жив, то он был бы против спецоперации.

Чем сейчас занимается Милютина

Мария Милютина не появлялась на экранах с 2017 года, однако на настоящий момент значится в актерском составе фильма «Кто вызвал аниматора?», премьера которого запланирована на 2024 год.

Артистка проживает в Санкт-Петербурге. Сейчас она гастролирует по России со спектаклем «Гамлет», который представила в качестве режиссера в октябре 2022 года.

В прошлом году Милютина дала интервью и задалась вопросом, нужно ли сейчас заниматься искусством.