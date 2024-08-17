Съемки фильма о подвиге Даши Севастопольской завершатся к 2025 году

Создание документального фильма о подвиге сестры милосердия Даши Севастопольской, поддержанного президентом РФ Владимиром Путиным, началось при содействии историков и музейных работников, завершить его планируется до конца 2024 года, сообщили в пресс-службе Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя.

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В мае 2021 года Путин дал поручение министерству культуры РФ и городским властям, чтобы они оказали помощь в создании киноленты о Даше Севастопольской - народной сестре милосердия, которая помогала раненым во время обороны Севастополя 1854-1855 годов. Идея создать фильм была озвучена во время общения Путина с жителями Крымского полуострова немногим ранее, 18 марта того же года.

"Фильм о Даше Севастопольской снимают в Музее обороны Севастополя. Фильм будет завершен в производстве к концу 2024 года и передан в безвозмездное пользование в медиа-архив Музея обороны Севастополя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в создании картины, которая получила название "По велению сердца", активное участие принимают научные сотрудники музея-заповедника. Это необходимо, так как вокруг личности сестры милосердия и ее биографии множество домыслов. А одна из задач, которая стоит перед создателями документального фильма, - предоставить зрителям достоверную информацию.

"Сложность проекта состоит в том, что никто из историков и современников не оставил полного описания облика Дарьи. Вместе с научными сотрудниками Музея обороны Севастополя, историками и искусствоведами делаем нарратив, который бы достоверно представил образ этой удивительной исторической персоны. Подвиг Даши Севастопольской был высоко оценен и в императорской, и в советской России, полагаю, он должен быть оценен и в России современной", - приводит пресс-служба слова режиссера фильма Михаила Чумака.

О Даше Севастопольской

Дарья Михайлова - дочь матроса, который погиб в Синопском сражении в начале Крымской войны; жила в Севастополе, на Корабельной стороне. После смерти отца она продала дом и купила лошадь, повозку и санитарный инструмент, с осени 1854 года ухаживала за солдатами, причем, по некоторой информации, помогала раненным вне зависимости от того, к какой армии они относились. В конце Крымской войны вышла замуж, но позднее муж запил, и молодая женщина вернулась в Севастополь, где прожила до конца жизни.

Могила Дарьи Севастопольской утеряна, но ее портрет есть на панораме обороны Севастополя, ее бюст - среди скульптур на здании панорамы. Именем этой сестры милосердия названа одна из больниц города, а летом 2020 года, в разгар пандемии, в Севастополе учреждена медаль в честь героини - как награда за значительный вклад в оказание медицинской помощи населению города Севастополя, за милосердие и особую заботу о больных.