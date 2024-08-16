Эль Фаннинг и Стеллан Скарсгард сыграют в фильме «Сентиментальная ценность»

Стеллан Скарсгард («Чернобыль», «Дюна»), Эль Фаннинг («Великая», «Дождливый день в Нью-Йорке») и Инга Ибсдоттер Лиллеос («Дивная жизнь») снимаются в новом фильме «Сентиментальная ценность» (Sentimental Value) норвежского режиссера Йоакима Триера. Как сообщает Deadline, производство картины стартовало в Осло и продлятся до ноября, после чего дополнительные съемки пройдут во Франции. Премьера состоится в 2025 году, предположительно на Каннском кинофестивале, где Триер представлял свою предыдущую работу «Худший человек на свете». Исполнительница главной роли Ренате Реинсве получила приз за лучшую женскую роль, а фильм был номинирован на «Оскар» в двух номинациях, получил премии BAFTA, «Гойя», «Сезар» и приз Европейской киноакадемии. Рейнсве также сыграет «Сентиментальной ценности», которая будет снята на норвежском языке.

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Фильм описывается как «интимное, пронзительное и часто забавное исследование семьи, воспоминаний и примиряющей силы искусства». В центре сюжета популярная театральная актриса Нора (Рейнсве) и ее младшая сестра Агнес (Лиллеас). Их эксцентричный и харизматичный отец, известный кинорежиссер Густав (Скарсгард), внезапно возвращается в их жизнь после долгого отсутствия. Он хочет загладить свою вину перед Норой, предложив ей главную роль в своем следующем фильме. Но Нора не желает иметь ничего общего с отцом или его фильмом. Фаннинг сыграет американскую кинозвезду, которая приезжает в Осло.