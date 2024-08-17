Стартовал четвертый сезон «Эмили в Париже»

Лили Коллинз и Эшли Парк вовсю радуются воссоединению и выходу долгожданного четвёртого сезона сериала «Эмили в Париже» на Netflix, который сделал их известными ещё в 2020 году. Да, воздушно-лёгкий ромком Даррена Стара — это полный отрыв, часто неправдоподобный, кружащий голову коктейль из любовных треугольников, броской моды и безумных маркетинговых кампаний, но путь к его последней части был, мягко говоря, мрачным.

© Кадр из сериала «Эмили в Париже»

В самом начале года Парк попала в больницу после того, как тонзиллит перерос в критический септический шок. Она находилась в процессе восстановления, когда прилетела в Париж, к тому же команда столкнулась с забастовками и начала съёмки на месяц позже запланированного срока. Коллинз — близкая подруга Эшли и вне экрана, и она оставалась рядом с ней на протяжении всего процесса.

На экране их героини — титулованная американская экспатриантка и руководитель отдела маркетинга — всё ещё живут мечтой. Они делят квартиру, стремятся к карьерным достижениям и решают романтические перспективы. Выберет ли Минди своего лихого товарища по группе Бенуа или харизматичного наследника роскошного конгломерата Николя? И сможет ли Эмили спасти свои отношения с банкиром Альфи после того, как её подруга Камилла обвинила своего тогдашнего парня Габриэля в любви к Эмили и бросила его у алтаря в финале третьего сезона?

Однако Netflix порадовал не только атмосферным видеоинтервью с участием звёзд, но и стартом финального сезона. Первая часть 4-го сезона «Эмили в Париже» вышла на Netflix уже 15 августа, а вторая появится на стриминге 12 сентября. Каждая из них включает пять эпизодов и приготовила немало сюрпризов. Нас ждут новые персонажи, много драмы, романтика и путешествие главной героини в Италию. Бонджорно, Эмили!