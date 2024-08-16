Хоррор «Собиратель душ» заработал в мировом прокате 100 миллионов долларов

16 августа сборы фильма ужасов «Собиратель душ» в мировом прокате превысили $ 100 млн. Причём $ 72 млн пришлось на США, а остальные $ 28 млн — на другие страны. Для достижения такого результата понадобилось чуть больше трёх недель.

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Бюджет хоррора составил чуть меньше $ 10 млн, поэтому картина смогла окупиться как минимум в пять раз. Подобный результат позволил проекту стать самым успешным независимым фильмом с начала 2024 года.

Напомним, «Собиратель душ» рассказывает историю агента ФБР, которая выслеживает серийного маньяка по кличке Длинноногий. Приближаясь к разгадке тайны, девушка всё отчётливее осознаёт свою связь с преступником и его целью.

Главные роли в «Собирателе душ» исполнили Николас Кейдж и Майка Монро («День труда», «В объятьях лжи»). Кресло режиссёра занял Осгуд Перкинс, известный по работе над хоррором «Гретель и Гензель».