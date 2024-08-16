Apple продлила фантастический сериал «Темная материя» на второй сезон

Компания Apple объявила в соцсети X (ранее Twitter) о продлении фантастического сериала «Тёмная материя» на второй сезон. Детали сюжета, сроки и дата выхода продолжения пока не раскрываются.

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Шоу «Тёмная материя» — это флагманский фантастический проект Apple, основанный на одноимённом бестселлере Блейка Крауча. Проект рассказывает историю физика Джейсона Дессена, который попадает в альтернативную вселенную — чтобы вернуться домой, ему предстоит пересечь несколько измерений, встречая самого себя в абсолютно разных жизненных ситуациях.

Главные роли в сериале исполнили Джоэл Эдгертон («Оби-Ван Кеноби»), Дженнифер Коннелли («Топ Ган: Мэверик») и Алиси Брага («Я — легенда»). Шоураннером проекта выступил автор оригинального романа Блейк Крауч.