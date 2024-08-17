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Пять фильмов фестиваля "Окно в Европу", на которые стоит обратить внимание

В Выборге Ленинградской области в 32-й раз проходит кинофестиваль "Окно в Европу". Фестиваль этот живет своей жизнью, из всех авторитетов признавая только искусство кино и талант кинематографистов. Это - один из немногих фестивалей в стране, где освещают светскую жизнь по-минимуму, а рецензии пишут по максимуму. Вот почему в этот раз на фестивале будет работать Школа критики. Для нее это второй "выход на кинофестиваль", первый был на ММКФ в апреле. С рецензиями студентов "РГ" знакомила своих читателей. Напомним, что президент кинофестиваля с этого года Сергей Урсуляк. Он сменил ушедшего Армена Медведева. Программу кинофестиваля собирает киновед Андрей Апостолов. На фестивале три конкурса - игрового, неигрового и анимационного кино. И несколько внеконкурсных программ - "Осенние премьеры", "Выборгский счет", "Кино о кино" и другие. Предлагая перед фестивалем подборку из пяти фильмов, обозреватель "РГ" старалась взять по одному фильму из разных программ.

Пять фильмов фестиваля «Окно в Европу», на которые стоит обратить внимание
© Кадр из фильма «Столыпин»

1. "Бюро". Режиссер Пабло Рохас.

Фильм представлен в Конкурсе неигрового кино. Также в первом приближении в этом конкурсе обращают на себя внимание работы "Гнездо из бумаги" Сергея Кальварского и "Крест" Сергея Дебижева. Первый - потому что предыдущая работа Кальварского-младшего - дебют "Волнами" стала новым словом в нашем кино. Вторая - потому что Сергей Дебижев - живой классик российской документалистики. Какой фильм станет событием в неигровой программе - узнаем в течение фестиваля. Вернемся к "Бюро". Над картиной работала интернациональная команда. Авторы сценария Дмитрий Петухов, Иван Снежкин и Пабло Рохас. В центре внимания картины - архитектурное бюро "Хвоя", созданное пятью молодыми архитекторами − выпускниками Академии художеств. Команда готовится к крупному конкурсу и интрига картины в том, что на пути к цели всех ждут непростые испытания.

2. "Особенности национальной больницы". Режиссер Станислав Светлов.

Фильм, который отсылает уже по названию к культовым фильмам Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки" привлекает в конкурсной программе в первую очередь. Тем более, что Александр Рогожкин тут - автор сценария. Но также нельзя не отметить, что с новым фильмом в Выборг возвращается режиссер Роман Каримов - он и стал известен после фестиваля "Окно в Европу", где впервые показали его картину "Неадекватные люди". Новый фильм Каримова называется"Затерянные в городе". Свои новые работы отдали в Выборг и режиссеры Юлия Колесник и Наталья Назарова. В конкурсе представлено и якутское кино.Что касается картины "Особенности национальной больницы", ее герой - молодой немец Вернер Мюллер неожиданно оказывается волонтером в неврологическом отделении обычной питерской больницы, где открывает для себя все грани русского менталитета и национального характера.

3. "Столыпин".

На этот раз в Выборге будет программа "Сериальная пауза", в которую вошли три проекта. "Столыпин", Алексея Андрианова, "Киборг" - режиссеры Валентина Беспалая, Ксения Пчелинцева и "Эль Русо" - Сергей Мокрицкий. Два сериала уже были представлены на фестивалях, "Столыпина" же зрители увидят впервые. "РГ" писала об этом сериале с Александром Устюговым в главной роли. Он рассказывает о том, как в 1906 году разгораются интриги вокруг Министра внутренних дел Российской империи Петра Столыпина. Группа революционеров-максималистов разрабатывает план убийства "врага революции". Тем временем Столыпин, работает без устали, лишь бы навести порядок в стране...

4. "Последняя цена". Режиссер Наур Гармелиа.

В программу "Выборгский счет" вошли три картины - победители конкурсных состязаний на других кинофестивалях. Это "Лгунья" (победитель конкурса "Русские премьеры" ММКФ), режиссер Юлия Трофимова, "Бери да помни" (победитель дебютного конкурса "Короче") Байбулата Батуллина и "Последняя цена". В этом году на фестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске, который проходил в XXII раз, эта картина получила Главный приз российского конкурса "Золотая тайга" имени Сергея Соловьева за лучший отечественный дебютный фильм; Приз зрительских симпатий "Цветы таежной надежды"; Приз "Серебряная роза" за лучшую работу с музыкой (Александр Демьянов); Приз гильдии кинооператоров имени Павла Лебешева "За лучшую операторскую работу" (Дмитрий Знаменщиков). Фильм рассказывает о русской семье, которая живет в полуразрушенном войной абхазском городке. Она выращивает на продажу фундук и надеется разбогатеть, благодаря внезапной "ореховой лихорадке" - взлету цен на абхазские орехи. Но в поселке появляется банда, ворующая орехи…

5. "Смотри на меня!" Режиссер Владимир Грамматиков.

Новый фильм Грамматикова снят по сценарию Андрея Кончаловского и Елены Киселевой. В нем - история из личной жизни режиссера, которая рассказывает о том, с какими испытаниями пришлось столкнуться матери четверых детей по дороге из Свердловска в Москву. Время - послевоенное. Путешествие товарным вагоном с остатками домашнего скарба, коровой-кормилицей и пианино сопряжено с каждодневной опасностью, но в дороге встречаются и добрые люди. В главной роли в фильме Александра Урсуляк. Картина - во внеконкурсной программе "Осенние премьеры". А впервые она была показана в апреле в Москве на ММКФ.

Фильмы и сериалы
Особенности национальной рыбалки
Особенности национальной охоты
Волна
Крест
Неадекватные люди
Короче
Пабло Рохас
Сергей Кальварский
Юлия Колесник
Павел Лебешев
Сергей Дебижев
Юлия Трофимова
Роман Каримов
Байбулат Батуллин
Алексей Андрианов
Дмитрий Петухов
Армен Медведев
Елена Киселева
Александра Урсуляк
Владимир Грамматиков
Александр Устюгов
Сергей Мокрицкий
Петр Столыпин
Наталья Назарова
Сергей Урсуляк
Александр Рогожкин
Сергей Соловьев
Андрей Михалков-Кончаловский