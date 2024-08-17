Раскрыты подробности о сериале «Голубоглазый самурай»

Приключенческий хитовый сериал Netfix «Голубоглазый самурай» получит продолжение в виде двух сезонов, но второй выйдет еще не скоро. В лучшем случае – в 2026 году.

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«На данный момент мы планируем три сезона. У нас уже есть заказ на второй сезон, и мы надеемся, что получим заказ на третий, так как на него есть планы», – сказали создатели сериала Майкл Грин и Эмбер Ноидзуми.

По их словам, сюжетная арка Мидзу будет завершена уже во втором сезоне, но они знают, как продолжить историю, в случае продления.

В отличие от первого сезона, состоящего из восьми серий, во втором будет лишь шесть эпизодов. Длительность останется неизменной – по 44 минуты, но на их создание потребуется много времени. Сейчас команда находится на самой ранней стадии производства.

Сериал рассказывает о японской воительнице, которая мстит тем, кто сделал ее изгоем.