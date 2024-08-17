Вышла новая серия «Сказочного патруля»

Лунный камень всё ещё не найден — ну, мы с вами, зрители, знаем, что с ним не так, а вот волшебные сыщицы пока так и не напали на его след. А пока поиски продолжаются, неловкость Васи приводит к тому, что прошлое сталкивается с настоящим, мумии оживают, а Снежка и её друг оказываются в опасности. Что было дальше, узнаем в новом эпизоде «Сказочного патруля» под названием «Живая история» вместе с Тлум.Ру.

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Что там?

Вася, изучающий камни в Мышкине, случайно забирает чужой рюкзак — он, оказывается, принадлежит Марене, которая и завладела ценным артефактом. Вася и Снежка отправляются в место, где оживает история — современнейший интерактивный музей. Там можно и пирамиды рассмотреть, и примерить головной убор фараонов, и даже… оживить мумию!

Правда, это в планы ребят не входило: древнее существо оживает благодаря магии Лунного камня, а Снежка и Вася оказываются в опасности. Как победить того, кто жил тысячи лет назад? Тут помогут магия и смекалка! Кто же знал, что поддержка прибудет с неожиданной стороны, а решающим в этой схватке станет… укус за ногу.

Что же дальше будет с Лунным камнем, сумеет ли Марена отказаться от его использования и что задумала Несмеяна и как девчонки будут искать пропажу, узнаем в новых сериях «Сказочного патруля». Не переключайтесь!