Афа, звезда шоу «Полиция Майами: Отдел нравов», умер вскоре после смерти брата

Вскоре после Сики, ушел из жизни его брат и коллега Афа. Афа Аноаи - огромная легенда профессионального реслинга, актер и продюсер.

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Про уход титана в соцсети сообщил его сын: Афа умер 16 августа на 82-м году жизни.

Отмечается, что информация об уходе борца впервые появилась в соцсетях 15 августа, но дочь шоумена это опровергла, предложив ориентироваться только на информацию от членов семьи. Афа скончался днем позже.

Гатайваса Афа "Артур" Амитуани Аноаи родился в 1942 году в Западном Самоа. Вскоре семья переехала в Калифорнию. Служил в морской пехоте. Первый бой провел в 1971-м.

Был членом Гильдии киноактеров. Помимо массы профильных программ, снялся в культовом сериале "Полиция Майами: Отдел нравов". Тренировал актеров для "Рестлера" (18+) Аронофски.