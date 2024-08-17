Опубликованы постер и кадр из мультфильма «Трансформеры Один»

На этой неделе кинокомпания Paramount Pictures опубликовала новый постер мультфильма «Трансформеры Один». На нём крупным планом изображён Оптимус Прайм — бессменный лидер автоботов. Также журналисты издания Total Film Magazine поделились кадром с главными героями предстоящей анимационной ленты.

© Чемпионат.com

«Трансформеры Один» станут «историей происхождения» франшизы на планете Кибертрон и расскажут о ещё молодых Оптимусе и Мегатроне, которые впоследствии станут злейшими врагами.

Персонажей в мультфильме озвучили Скарлетт Йоханссон (Чёрная вдова из фильмов Marvel), Джон Хэмм («Безумцы»), Крис Хемсворт (Тор из фильмов Marvel) и Лоренс Фишбёрн («Матрица»). Режиссёром картины выступил Джош Кули, известный по «Истории игрушек 4».

Премьера полнометражной ленты состоится 20 сентября.

Постер и кадр

© Paramount Pictures