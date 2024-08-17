Вышел финальный трейлер сериала «Костя — Вера»

Телеканал СТС опубликовал финальный трейлер сериала «Костя — Вера» — продолжения знаменитого ситкома «Воронины». В ролике показали главных героев нового шоу и различные комичные ситуации.

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Видео доступно на YouTube-канале Alamerd Movie. Права на видео принадлежат СТС.

Напомним, по сюжету Костя и Вера после ухода из жизни главы семейства Николая Петровича переезжают с детьми в новую квартиру, а Галина Ивановна уезжает на дачу. Тем временем поиск себя вынуждает Лёню перебраться сначала к матери, а затем и к младшему брату.

Вместе с Ворониными поселится жених Маши — обычный парень из провинции Сергей не по душе Косте, и теперь уже он, как Галина Ивановна в своё время, ищет недостатки у будущего зятя, чтобы избавиться от незавидного жениха для дочери.

Дата премьеры сериала пока не раскрывается.