В Сеть слили первый тизер сериала-приквела "Чужого" от создателя "Фарго"

В Сети появилась "экранка" тизера сериала "Чужой: Земля" (Alien: Earth), или просто "Чужой".

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Как сообщается, ролик демонстрируется перед показами ленты "Чужой: Ромул". Информативным его назвать сложно.

Шоу станет приквелом - его действие развернется за три десятилетия до событий оригинальной ленты 1979 года.

Создатели - Ной Хоули ("Фарго", 18+, "Легион", 18+) и Ридли Скотт. В касте американо-британского проекта - Эсси Дэвис, Тимоти Олифант, Алекс Лоутер, Сидни Чендлер, Кит Янг, Сэмюэл Бленкин, другие.

Премьера ожидается в 2025 году.