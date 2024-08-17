В Сеть слили первый тизер сериала-приквела "Чужого" от создателя "Фарго"
В Сети появилась "экранка" тизера сериала "Чужой: Земля" (Alien: Earth), или просто "Чужой".
Как сообщается, ролик демонстрируется перед показами ленты "Чужой: Ромул". Информативным его назвать сложно.
Шоу станет приквелом - его действие развернется за три десятилетия до событий оригинальной ленты 1979 года.
Создатели - Ной Хоули ("Фарго", 18+, "Легион", 18+) и Ридли Скотт. В касте американо-британского проекта - Эсси Дэвис, Тимоти Олифант, Алекс Лоутер, Сидни Чендлер, Кит Янг, Сэмюэл Бленкин, другие.
Премьера ожидается в 2025 году.