Какие адаптации собираются снять в России и что об этом говорят эксперты

Новая адаптация комедии «Холоп» из Франции выйдет в российский прокат 12 сентября 2024 года.

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Известный российский фильм «Холоп» получил не только продолжение в России, но и даже адаптированные версии в других странах. Права на съемки ремейков купили уже 10 государств. При этом не все кинокритики в РФ уверены, что россиянам понравятся эти «иностранные холопы».

Французский ремейк

Накануне стало известно, что в российский прокат выйдет французская версия одного из самых кассовых отечественных фильмов «Холоп». Картина называется «Холоп из Парижа». По информации дистрибьютора проекта «Централ партнершип», ее премьера в России состоится 12 сентября 2024 года. В мировой прокат фильм уже вышел 7 марта 2024 года, собрав почти $1,7 млн.

Режиссером ленты выступил Александр Шарло, сценаристом стал Франк Манье. Роли в фильме исполнили Одран Каттен, Кад Мерад, Кловис Корнийяк, Изабель Карре и другие. Кстати, главный герой внешне очень напоминает отечественного мажора-холопа, которого в российской картине сыграл сербский актер Милош Бикович.

Французская комедия расскажет о мажоре Луи, которого отправят «на перевоспитание» в средневековье во времена Людовика XIV. Ремейк напомнит зрителям российский оригинал, но в «Холопе из Парижа» есть и некоторые отличия. Например, в отечественной ленте мажор Гриша устраивал дебоши после тусовок в ночных клубах, а француз Луи будет дебоширить в отеле и даже приведет туда настоящую пуму.

Сам Милош Бикович признался, что рад зарубежным ремейкам комедии.

«Это значит, что мы создаем универсальные истории. Таким образом мы нашу систему ценностей закладываем во всем мире», - сказал актер на фестивале «VK Fest», добавив, что гордится тем, что был «частью такой истории».

Российская комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко с Милошем Биковичем в главной роли вышла в 2019 году, собрав в прокате 2,9 млрд рублей. На тот момент лента стала самым кассовым российским фильмом в истории. Однако позже ее рекорды побил «Чебурашка».

При этом интерес зрителей к «Холопу» не упал, и в январе 2024 года создатели представили продолжение картины. Комедия «Холоп-2» собрала 3,85 млрд рублей в прокате. В мае 2024 года в СМИ появился анонс третьей части «Холопа». Сообщалось, что ее премьера запланирована на 2025 год.

Один из продюсеров второго фильма кинофраншизы Виталий Шляппо в интервью НСН подтвердил, что продолжение «Холопа» выйдет в российский прокат в начале 2025 года.

«Выход фильма действительно запланирован на 23 января 2025 года. Над продолжением абсолютно точно будет работать та же команда, но пока проект в начале разработки и все подробности будут известны позже», - сказал он.

В свою очередь блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с НСН предрек хорошие сборы «Холопу-3».

«Два собрали, и третий соберет. Концепция, видимо, зашла людям. Понятное дело, что это не величайший фильм всех времен и народов, но по сравнению со всякими "Кахами" (фильм "Непосредственно Каха: Другой фильм" режиссера Виктора Шамирова – прим. НСН) лучше уж "Холоп": он и поставлен лучше, и актеры лучше, да и все остальное лучше. Думаю, третья часть франшизы хорошо соберет, ведь это рабочая тема», - заметил он.

Другие адаптации

В то же время, «Холоп из Парижа» — это не первая зарубежная адаптация популярной российской комедии. Известно, что права на съемки ремейка «Холопа» купили десять стран, в том числе Монголия, Индия, Мексика, Польша, Испания, Япония и Южная Корея. В Турции уже также начались съемки адаптации. Картина называется «Холоп в Турции», а ее мировая премьера, по данным «Кинопоиска», запланирована на 20 декабря 2024 года. По версии других источников, лента носит название «Сын богача».

Главную роль мажора-холопа исполнил полюбившийся российским зрителям Керем Бюрсин, известный как Серкан Болат из сериала «Постучись в мою дверь». Компанию на съемках турецкой адаптации актеру также составили Эркан Колчак Кестендиль, Мелис Сезен, Джемаль Хюнал и другие.

Режиссером ленты выступил Онур Унлю. Съемки картины проходят в тех же локациях, что и сериалов «Великолепный век» и «Воскресший Эртугрул». Продакшном картины занимается турецкая кинокомпания «Kunay Film» и российская «Yellow, Black and White», снявшая оригинального «Холопа».

Отмечается, что турецкий «Холоп», как и французский, сохранит концепцию российского оригинала. Главный герой по имени Мете отправится на «исправительные работы» в Османскую империю XVI века.

«Мы ожидаем, что в Турции "Холоп" тоже станет народным хитом и полюбится зрителю. Сценарий нашей версии претерпел ряд изменений: у нас другая историческая эпоха, морские сцены, пираты и самое главное — шикарный каст из турецких звезд во главе с Керемом Бюрсином. Мы также надеемся, что турецкая версия фильма найдет своего зрителя и в России», - передает RT слова генерального продюсера «Kunay Film» Карины Мии Сатлыковой.

Однако российский кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН предположил, что турецкий ремейк «Холопа» не впечатлит россиян, даже несмотря на сыгравшего в нем известного актера.

«Турецкие сериалы очень известны за пределами страны, но именно сериалы. Вопрос в том, не скатится ли турецкая версия полнометражного кино в некую индийскую версию полнометражного кино с песнями, плясками, невероятно красивыми мужчинами и томными женщинами… Сумеют ли сохранить острую характерность персонажей? И главный вопрос, как они смогут приспособить юмор комедии "Холоп" под турецкие реалии. Актер очень популярный, поэтому дальше все будет зависеть от таланта режиссера», - заметил он.

Кинокритик также выразил уверенность в том, что турецкая версия «Холопа» в любом случае не затмит оригинал для российских зрителей.

«Сомневаюсь, что эту версию будут смотреть наши граждане, если ремейк придет в Россию. Мы любим наших актеров и вряд ли захотим смотреть турецкий вариант именно в кино», - добавил Шнейдеров.

Ранее звезда «Холопа» Милош Бикович рассказал, что боялся соглашаться на работу во второй части комедии из-за страха не превзойти первый фильм, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».