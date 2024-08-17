Гарт Эннис подготовил сценарий будущего фильма по своим комиксам «Крестоносцы»

Американское издание The Hollywood Reporter выяснило, что на раннем этапе производства находится полнометражный фильм по мотивам серии комиксов Гарта Энниса «Крестоносцы» (Crossed). Сценарий для независимой кинокомпании Six Studios подготовил сам автор оригинала.

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Сюжет разбит на несколько завершенных арок разных групп людей, которые выживают в условиях необычного «зомби»-апокалипсиса. Неизвестный вирус превратил большую часть людей в обезумевших жестоких садистов и каннибалов.

Сам Эннис занял место одного из продюсеров ленты. На данный момент идет поиск режиссера и актерского состава. Предыдущие комиксы ирландского писателя «Пацаны» и «Проповедник» уже были очень успешно перенесены на экран.

«Пацаны» и вовсе стали для сервиса Amazon Prime Video флагманским шоу и сейчас снимается финальный пятый сезон.

Ранее сообщалось, что в этом году выходит хоррор «Хеллбой: Горбун», который также является адаптацией одноименного комикса к чьему сценарию приложил руку автор оригинала.