Премьера аниме по «Рику и Морти» получила ужасные оценки

Премьера аниме по «Рику и Морти» шокировала зрителей и получила ужасные оценки
16 августа на канале Adult Swim стартовал аниме-сериал «Рик и Морти», адаптация известного научно-фантастического шоу. Серии будут выходить каждую пятницу до 18 октября.
Еще до премьеры аниме фанаты вселенной относились к проекту скептически, в основном из-за некачественной графики. Первым эпизодом зрители также остались недовольны.
На IMDb у новинки пока всего 3,4 балла из 10 возможных, а на Rotten Tomatoes рейтинг составляет 22%. Фанаты отмечают скучный сюжет, отсутствие шуток, плохую анимацию и то, что аниме совсем не передает дух оригинального мультсериала:
- «Я люблю "Рика и Морти". Это мой любимый сериал всех времен и народов, но аниме отвратительное. Я совсем не понял сюжет».
- «Это просто ужасно, озвучка достойна сочувствия, стиль анимации выглядит дешево. В аниме нет ни капли эмоциональности оригинального шоу, ни капли шуток».
- «Эта аниме-версия "Рика и Морти" определенно не смешная. Тот, кто писал диалоги для этого проекта, совсем не уловил юмор оригинала».