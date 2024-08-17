Премьера аниме по «Рику и Морти» получила ужасные оценки

16 августа на канале Adult Swim стартовал аниме-сериал «Рик и Морти», адаптация известного научно-фантастического шоу. Серии будут выходить каждую пятницу до 18 октября.

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Еще до премьеры аниме фанаты вселенной относились к проекту скептически, в основном из-за некачественной графики. Первым эпизодом зрители также остались недовольны.

На IMDb у новинки пока всего 3,4 балла из 10 возможных, а на Rotten Tomatoes рейтинг составляет 22%. Фанаты отмечают скучный сюжет, отсутствие шуток, плохую анимацию и то, что аниме совсем не передает дух оригинального мультсериала: