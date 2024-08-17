Эротическую драму «Однажды мы расскажем друг другу все» покажут в России

Локализованный трейлер фильма «Однажды мы расскажем друг другу всё» (Irgendwann werden wir uns alles erzählen) обнародовала 16 августа 2024 года кинокомпания «Артхаус». Это экранизация одноименного романа Даниэлы Крин о юной немке и ее желаниях, которые общество не считает приемлемыми. Главные роли в эротической драме режиссера и сценаристки Эмили Атеф («Больше чем никогда», «Три дня с Роми Шнайдер») исполнили Марлен Бероу и Феликс Крамер, также в фильме снялись Седрик Эйх, Зильке Боденбендер, Флориан Панцнер, Йёрдис Трибель и Кристиан Эрдманн.

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Действие происходит жарким летом 1990 года в Германии. Марии скоро исполнится 19 лет, она живет со своим бойфрендом Йоханнесом на ферме его родителей и собирается замуж. Но когда девушка сталкивается с Хеннером, фермером по соседству, одного прикосновения достаточно, чтобы разжечь страсть между Марией и упрямым, харизматичным мужчиной вдвое старше ее. Так рождается любовь и тайная страсть, полная тоски и желания, пожирающая все на своем пути и способная разрушить жизнь девушки.

Премьера «Однажды мы расскажем друг другу всё» состоялась в 2023 году на Берлинском кинофестивале, в российский прокат фильм выйдет 22 августа.