В ЛНР создадут многосерийный мультсериал о семейных ценностях "Иван да Марья"

Многосерийный мультсериал "Иван да Марья" о традиционных семейных ценностях при поддержке Президентского фонда культурных инициатив создают на базе Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского в Луганске, премьерный показ первой серии создатели планируют провести в декабре. Об этом сообщил ТАСС автор идеи, продюсер, режиссер Алексей Сыч.

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"Название для нашего мультфильма на самом деле возникло довольно быстро благодаря одному из обращений нашего президента Владимира Путина, где он сказал, что у него в роду одни Иваны да Марьи. Так что можно считать его соавтором. Сложнее было создать сценарий и прописать персонажей, да и команду изначально нужно было составить профессионалов, которые будут заниматься, потому что речь шла не о какой-то там анимации любительской либо ученической. Речь шла о профессиональном продукте, притом я планку сразу поднял до федерального уровня. Если делать, то, чтобы не стыдно было показать на федеральных каналах", - рассказал Сыч.

Он добавил, что при написании сценария главной целью было "создать идею, которая будет полезна нашему региону". Отметив, что так появился "первый образ одного из героев - отца - участника специальной военной операции, так как сейчас очень много мужчин из ЛНР и не только находятся на защите своей страны". Также в мультсериале будет много реальных персонажей, с которыми сценарист сталкивался в жизни. Например, пес по кличке Пуля, которого воспитали коты. Всего над созданием картины работают более 10 человек. Они занимаются озвучкой, созданием текстур и анимацией будущих героев.

"Вся анимация и оживление персонажей происходит с помощью, грубо говоря, виртуальных костей. Сейчас, когда уже все готово, выглядит довольно просто, но за этим стоят месяцы работы. Чтобы понять, как правильно должен двигаться персонаж, я иногда сам по университету бегаю или прыгаю или, наблюдая за другими со стороны, все должно происходить естественно, чтобы не получилось так, что наш персонаж будет ходить по воздуху, наш зритель должен чувствовать, что этот персонаж живой, и тогда ему интересно будет смотреть за ним, хоть мультфильм и без магии, но она здесь все же есть за кадром", - рассказал один из студентов кафедры анимации академии.

Отмечается, что благодаря гранту на кафедре анимации было обновлено оборудование и программное обеспечение. Также была приобретена уникальная для региона техника для захвата движения персонажей, что позволит анимировать их с помощью живых актеров. Кроме того, был записан тизер мультфильма и сингл, который наполнит будущий мультсериал уникальным звучанием. В планах авторов провести премьерный показ и театрализованное представление в середине декабря или в новогоднюю ночь.