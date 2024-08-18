Российская короткометражка получила награду на кинофестивале в Швейцарии

Короткометражный фильм «Гимн чумы» режиссерской группы Ataka51 получил престижную награду «Золотой леопард» (Pardino d’Argento) на 77-м Международном кинофестивале в Локарно (Швейцария), пишет Лента.ру. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

© кадр из фильма

В фильме рассказывается о том, как оркестр записывает произведение, вдохновленное романом А. С. Пушкина «Пир во время чумы». Пока музыканты работают над композицией, время замирает и пробуждаются духи прошлого. Партитура фильма написана Леонидом Федоровым и Владимиром Мартыновым. При создании фильма режиссеры черпали вдохновение в рассказе Хулио Кортасара «Захваченный дом».

Ataka51 — творческий коллектив, состоящий из Дмитрия Горбатого, Алексея Епихова, Филиппа Иванова и Сергея Медведева. Группа, пишет издание, также известна своим сотрудничеством с российским рэпером Хаски.