Завершились съемки фильма «Достать ножи 3» с Дэниелом Крейгом

На этой неделе завершились съёмки фильма «Достать ножи 3» с Дэниелом Крейгом в главной роли. Также был опубликован новый кадр с площадки. Съёмки проходили с начала июня — весь процесс занял чуть больше двух месяцев.

© Чемпионат.com

Помимо Крейга в ленте также сыграют Томас Хейден Чёрч (Песочный человек из «Человека-паука»), Джереми Реннер (Соколиный глаз из «Мстителей») и Джош Бролин (Танос из «Мстителей» и Агент Кей в фильме «Люди в чёрном»).

Первая часть «Достать ножи» вышла в 2019 году и получила массу положительных отзывов, а премьера второго фильма состоялась в 2022 году — картину тоже приняли очень тепло как критики, так и обычные зрители.

Премьера фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» состоится в 2025 году. Точная дата пока не раскрывается.