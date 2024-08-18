«Воронины» возвращаются: вышел трейлер нового сезона с Костей и Верой

Телеканал СТС представил финальный трейлер сериала «Костя — Вера» — продолжения ситкома «Воронины». К сожалению, даты выхода шоу пока еще нет.

© kino-teatr (Источник: https://cq.ru/freshnews/movies/voroniny-vozvrashchaiutsia-vyshel-treiler-novogo-sezona-s-kostei-i-veroi)

После ухода из жизни главы семейства Николая Петровича Костя и Вера с детьми переезжают в новую квартиру, а Галина Ивановна — на дачу. Маша приводит в дом жениха — простого парня из провинции Сережу. Он становится не по душе Косте, и теперь он ищет недостатки у будущего зятя, цепляется по каждому поводу к нему, как его мать когда-то к Вере, надеясь, что Сережа расстанется с Машей. В то же время Леня в процессе поиска себя сначала живёт у матери, затем у младшего брата.

К своим ролям вернулись: Георгий Дронов (Костя); Екатерина Волкова (Вера); Анна Фроловцева (Галина); Станислав Дужников (Леня); Юлия Куварзина (Настя). Фроловцева в одном из интервью заявила, что Марию Ильюхину (сыграла Машу в «Ворониных») не позвали сниматься в «Костю — Веру» и заменили ее Кариной Орловой.