Комедия «Не одна дома» с Миланой Хаметовой заработала 200 млн рублей

18 августа сборы комедии «Не одна дома» с Миланой Хаметовой превысили 200 млн рублей. Для достижения такого результата картине понадобилось чуть больше месяца — премьера состоялась 11 июля.

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Согласно синопсису, ученица пятого класса Маша Каметова узнаёт, что останется на несколько дней дома одна, потому что родители уезжают в срочную командировку. Присмотреть за Машей вызвали няню, у которой есть коварный план. Как только Маша догадывается об этом, она решает с помощью современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду.

Также в актёрский состав вошли блогер DAVA, Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Дмитрий Калихов, Ксения Новикова, Сергей Пукита и другие. Кресло режиссёра занял Василий Свиридов.