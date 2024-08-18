Назван лучший фильм с участием Алена Делона

Французский актер и сценарист Ален Делон имел удивительное сочетание таланта, внешности и мужского характера, заявил кинокритик, телеведущий Давид Шнейдеров в беседе с NEWS.ru. Эксперт считает, что продюсера могла изменить служба в армии.

Внешность, понятно, дарована Богом, как и талант. При этом Ален Делон был очень трудоспособным. Для меня его лучшей работой стал фильм Жан-Пьера Мельвиля «Самурай», — пояснил Шнейдеров.

Делон, по словам кинокритика, говорил, что у него возраст Христа, внешность секс-символа и дух самурая. Вся суть французского актера лучше всего раскрыта именно в картине «Самурай» 1967 года.

Для меня это любимый его фильм, хотя, конечно, он снялся во множестве интересных картин. Например, «Рокко и его братья», отдельная история «Тегеран-43». Кстати, сейчас фильм «Самурай» будут крутить в российских кинотеатрах. Во времена Советского Союза он ни разу не был показан в кино. Именно сейчас, после его смерти, фильм выйдет в прокат. И я от души рекомендую всем, кто меня услышит или прочтет, сходить и посмотреть его, — резюмировал Шнейдеров.

Ранее стало известно, что Ален Делон ушел из жизни в 88 лет. В последние годы он редко появлялся на публике. Артист несколько лет назад перенес инсульт, который спровоцировал развитие болезни Альцгеймера.