На канале Anime PONY CANYON вышел тизер полнометражной версии финала «Атаки титанов». Грядущая картина объединит все серии четвёртого сезона аниме, выходившие с марта по ноябрь 2023 года.

© Чемпионат.com

Анимационный фильм выйдет под названием Attack on Titan The Movie: THE LAST ATTACK. Отмечается, что в полнометражной версии авторы обновят визуальные эффекты.

Видео доступно на YouTube-канале Anime PONY CANYON. Права на видео принадлежат Crunchyroll.

Сюжет постапокалиптического аниме «Атака титанов» рассказывает о борьбе человечества с плотоядными титанами. Люди построили форпосты за укреплёнными стенами, чтобы избежать уничтожения. Главные герои в рядах освободительной армии участвуют в новом этапе противостояния с великанами. В 2021 году аниме признали самым востребованным сериалом года.

Дата выхода Attack on Titan The Movie: THE LAST ATTACK пока не раскрывается.